Петербург оказался в восьмом десятке городов мира по качеству жизни

Петербург оказался на 72-м месте в списке городов мира по качеству жизни: рейтинг составлен на основе аналитических данных консалтинговой компании Knight Frank.

На первом месте расположился Мюнхен, следом идут Токио, Париж и Нью-Йорк. Замыкает пятерку городов-лидеров крупнейший населенный пункт Норвегии - Лагос.

Из российских городов, кроме Северной столицы, в перечне присутствует Москва, занимающая 28-ю позицию.

При составлении рейтинга эксперты учитывали наличие развитой инфраструктуры, благосостояние и инновационное развитие городов.

Ранее, добавим, Петербург вошёл в десятку регионов-лидеров России по социально-экономическому росту.