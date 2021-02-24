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11:55

"Новое поле для махинаций": Миронов осудил возможность переголосования в онлайн-формате

фото ЗакС политика "Новое поле для махинаций": Миронов осудил возможность переголосования в онлайн-формате

Обсуждаемая в Центризбиркоме инициатива, согласно которой россиянам позволяется переголосовать в ходе электронного голосования, встретила критику и отпор со стороны лидера партии "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова. Аргументация авторов идеи, считающих, что ее реализация поможет в борьбе с административным давлением на бюджетников, политика совершенно не убеждает. Он полагает, что надавить на человека можно как перед актом первого голосования, так и во второй раз, если он проголосовал, по мнению начальства, "неправильно". Но есть и другое обстоятельство, смущающее Миронова.

"Если какие-нибудь шутники-провокаторы устроят массовое переголосование, система справится с таким "глюком"? Польза идеи сомнительна, в то же время такая новаторская возможность открывает новое поле для махинаций. <...> Теоретически можно голосовать и где угодно, и когда угодно и сколько угодно раз, но думские выборы – это не повод, чтобы тестировать технологические новинки", - цитирует его персональная пресс-служба.

По словам социал-демократа, следует различать игру в "онлайн-пятнашки" и формирование важнейшего федерального органа власти.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что россиянам следует быть готовыми к проведению сентябрьских выборов в три дня.

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