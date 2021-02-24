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11:59

Суд прекратил дело полуслепого петербуржца, задержанного на митинге 31 января

фото ЗакС политика Суд прекратил дело полуслепого петербуржца, задержанного на митинге 31 января

Петроградский райсуд Петербурга счёл, что петербуржец с инвалидностью Юрий Семёнов, задержанный в ходе несанкционированной акции 31 января, не виновен в инкриминируемом ему правонарушении, в связи с чем должен быть освобождён от административного наказания, проинформировали в объединенной пресс-службе городских судов.

Семёнов попал в автозак, оказавшись в толпе протестующих на Пионерской площади. На него составили протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка).

Уже в отделе полиции петербуржец пояснил, что 31 января шёл в медицинский центр реабилитации инвалидов по зрению на переулке Джамбула и не о какой протестной акции не знал. Он указал, что является инвалидом второй группы и один глаз у него не видит. Суду была предоставлена соответствующая справка, после чего его дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

На протестных демонстрациях в числе задержанных были и другие инвалиды. Так, глухонемого горожанина Евгения Агафонова оштрафовали на 5 тысяч рублей за "скандирование лозунгов". 

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