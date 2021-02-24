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Муниципал

12:10

МО "Владимирский округ" предложил обязать Смольный публиковать отчеты проверок деклараций муниципалов

фото ЗакС политика МО "Владимирский округ" предложил обязать Смольный публиковать отчеты проверок деклараций муниципалов

Местный совет МО "Владимирский округ" внес в парламент Петербурга законопроект, согласно которому на сайте городской администрации должны публиковаться результаты проверок сведений о доходах муниципальных депутатов и служащих. 

Только через 30 дней после публикации губернатор сможет обращаться с заявлением о нарушениях в декларации муниципала, говорится в документе.

- Пусть это будет в общих чертах, без разглашения персональных данных, но должно быть понимание, почему депутат прошел или не прошел проверку, - заявил ЗАКС.Ру глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко.

По его словам, существует непонимание, почему губернатор вносит представления о лишении мандата, и чем руководствуется комитет территориального развития, когда решает, что тот или иной муниципал допустил существенные нарушения. 

Напомним, в случае нахождения нарушений в декларации глава города вправе потребовать у местного совета прекратить полномочия депутата или применить к нему иную меру ответственности. 

Во второй половине 2020 года после обращений губернатора мандатов лишились как минимум четыре мундепа, находившихся в оппозиции большинству в своих советах. Их коллеги, принимавшие решения о прекращении полномочий, признавались, что не были знакомы с результатами губернаторских проверок деклараций о доходах, поскольку эти материалы составляют персональную тайну.     

Бывший депутат Красного Села Николай Колошинский заявил, что в отношении его декларации могли совершить подлог, а экс-муниципал из МО "Финляндский округ" Светлана Уткина рассказала, что ее лишили мандата за неуказанный нулевой счет в банке и незадекларированный налоговый вычет в размере 705 рублей. 

Отметим, МО "Владимирский округ" в нынешнем созыве ЗакСа стал одним из самых плодовитых на законодательные инициативы муниципалитетов. С февраля 2020 года он внес уже четыре документа в городской парламент. Ни один из них пока не был рассмотрен на пленарном заседании ЗакСа.

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