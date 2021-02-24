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12:36

Создателя веб-сериала про суд над "Путиным" хотят отправить на 6 лет в колонию

фото ЗакС политика Создателя веб-сериала про суд над "Путиным" хотят отправить на 6 лет в колонию

Государственный обвинитель в лице прокурора запросил 6 лет и 7 месяцев колонии для обвиняемого в призывах к терроризму самарского активиста Карима Ямадаева: поводом для возбуждения уголовного дела послужил созданным им веб-сериал про суд над высшими должностными лицами РФ, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

Ямадаеву инкриминируют призывы к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК). По второму делу прокуратура просит приговорить активиста к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

В роликах, послуживших поводом для возбуждения уголовных дел, Ямадаев изображает судью, который выносит обвинительные приговоры другим персонажам с табличками "Владимир Путин", "Игорь Сечин" и "Дмитрий Песков". 

Задержали Ямадаева в январе прошлого года, сразу поместив его под стражу.

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