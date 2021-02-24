18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:58

Песков: Для ветеранов в России делается действительно многое

фото ЗакС политика Песков: Для ветеранов в России делается действительно многое

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, рассуждая об уровне поддержки российским государством ветеранов Великой Отечественной войны, оценил его сравнительно высоко. Это, в его представлении, касается мер, которые предпринимаются на протяжении последних десятилетий.

"Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое", - цитирует слова чиновника РИА "Новости".

В свою очередь, новую инициативу единороссов об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов, Песков отказался комментировать, сославшись на недостаточную осведомленность. Законопроект явился своего рода "ответом" на приговор Алексею Навальному, который некоторые представители власти сочли излишне мягким. Напомним, за клевету в социальных сетях на ветерана Игната Артеменко Навального 20 февраля оштрафовали на 850 тысяч рублей. Законопроект Ирины Яровой предполагает уголовную ответственность и за оскорбление, и за клевету на ветеранов войны 1941-1945 годов.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:18 В Смольном считают приоритетной зимнюю уборку узких улиц

14:59 В Мурманской области смягчили COVID-ограничения, разрешив работать баням и басссейнам

14:33 "Смелый, доблестный человек": МВД не обнаружило реабилитации нацизма в фильме Соловьёва о Муссолини

14:04 Резник анонсировал собственное YouTube-шоу "Весенний Телебон"

13:59 На месте убийства Немцова восстановили народный мемориал: полиция не мешала

13:57 Матвиенко настаивает на увеличении экологической ответственности для бизнеса

13:42 Россияне с отрицательным тестом на COVID-19 смогут посещать Грузию с 1 марта

13:31 В Красносельском районе планируют построить новую железнодорожную станцию

13:20 Муниципал: Депутат "Лиговки-Ямской": Муниципалитет на себя потратил в 2,44 раза больше, чем на жителей

12:59 В Петербурге за время "снежных" выходных произошло свыше 1700 аварий

12:58 Песков: Для ветеранов в России делается действительно многое

12:36 Создателя веб-сериала про суд над "Путиным" хотят отправить на 6 лет в колонию

12:12 Amnesty International лишила Навального статуса "узник совести"

12:10 Муниципал: МО "Владимирский округ" предложил обязать Смольный публиковать отчеты проверок деклараций муниципалов

11:59 Суд прекратил дело полуслепого петербуржца, задержанного на митинге 31 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru