В Петербурге за время "снежных" выходных произошло свыше 1700 аварий

В региональном управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области отчитались о статистике дорожно-транспортных происшествий, случившихся в городе и его ближайшей "соседке" за период выходных с 20 по 23 февраля.

Так, в Северной столице произошло 1710 аварий, а в 47 регионе - 422. При этом область и город практически сравнялись по количеству пострадавших в ДТП.

В Петербурге за обозначенный период времени зарегистрировано 28 аварий с пострадавшими. Травмированы оказались 35 человек, 7 из которых - дети. Двое погибли. В Ленобласти различные повреждения постфактум ДТП получили 26 граждан, в том числе двое несовершеннолетних. Погибли при этом шесть человек.

Добавим, 23 февраля "поглотил" очередной снегопад с метелью, как и предрекали синоптики. В итоге за сутки с городских улиц вывезено рекордное за зиму количество осадков - 45,6 тысяч кубометров.