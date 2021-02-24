Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

13:20

Депутат "Лиговки-Ямской": Муниципалитет на себя потратил в 2,44 раза больше, чем на жителей

фото ЗакС политика Депутат "Лиговки-Ямской": Муниципалитет на себя потратил в 2,44 раза больше, чем на жителей

Муниципалитет "Лиговка-Ямская" опубликовал отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год. По подсчетам оппозиционного депутата Александра Изотова, большая часть средств была израсходована на самосодержание.

Расходы округа составили 62,2 млн рублей. Если из этой суммы вычесть городские субвенции, остается 53,2 млн рублей, заметил Изотов.

Из них 36,4 млн ушло на зарплаты сотрудникам муниципалитета, закупку материалов и другие выплаты, связанные с самосодержанием. В частности, более 18 млн рублей ушли на зарплаты и премии служащим муниципалитета, 7,3 млн рублей - на выплату персоналу МКУ "Лиговка-Ямская". Содержание главы муниципалитета Вадима Войтановского обошлось в 1,3 млн рублей. 2,1 млн ушли на выплаты сотрудникам аппарата местного совета.

На благоустройство муниципалитет потратил порядка 10 млн рублей. Расходы на муниципальную газету составили 1,2 млн рублей. 

"В итоге "нашим" муниципалитетом на собственное содержание (в управе работает примерно 40 человек) было потрачено в 2,44 раза больше чем на всех жителей Лиговки-Ямской (16 434 человека)", - написал Изотов в социальных сетях.

Он отметил, что в течение 2020 года подавал различные предложения и проекты по сокращению трат округа "на себя", но ни одно из них не было принято в работу.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:18 В Смольном считают приоритетной зимнюю уборку узких улиц

14:59 В Мурманской области смягчили COVID-ограничения, разрешив работать баням и басссейнам

14:33 "Смелый, доблестный человек": МВД не обнаружило реабилитации нацизма в фильме Соловьёва о Муссолини

14:04 Резник анонсировал собственное YouTube-шоу "Весенний Телебон"

13:59 На месте убийства Немцова восстановили народный мемориал: полиция не мешала

13:57 Матвиенко настаивает на увеличении экологической ответственности для бизнеса

13:42 Россияне с отрицательным тестом на COVID-19 смогут посещать Грузию с 1 марта

13:31 В Красносельском районе планируют построить новую железнодорожную станцию

13:20 Муниципал: Депутат "Лиговки-Ямской": Муниципалитет на себя потратил в 2,44 раза больше, чем на жителей

12:59 В Петербурге за время "снежных" выходных произошло свыше 1700 аварий

12:58 Песков: Для ветеранов в России делается действительно многое

12:36 Создателя веб-сериала про суд над "Путиным" хотят отправить на 6 лет в колонию

12:12 Amnesty International лишила Навального статуса "узник совести"

12:10 Муниципал: МО "Владимирский округ" предложил обязать Смольный публиковать отчеты проверок деклараций муниципалов

11:59 Суд прекратил дело полуслепого петербуржца, задержанного на митинге 31 января

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru