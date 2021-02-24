В Красносельском районе планируют построить новую железнодорожную станцию

В планы РЖД вошло строительство между станциями Лигово и Горелово промежуточной остановки, которая призвана улучшить транспортную доступность района новостроек, образовавшегося в последние годы на территории Новогорелово, пишет строительное издание "Канонер". Одноименная станция фигурирует в списке первоочередных задач, включенных в программу развития железных дорог в Петербурге. Построить транпортный узел, согласно программе, хотят в 2022-2024 годах, причем финансирование не будет государственным. В документе указывается, что проект предусматривает две 255-метровых платформы, турникеты и подходы к ним.

Первоначально идея возникла еще в конце 2000-х годов у частной компании - ООО "Еврогарден", которая возводила в Новогорелово торговый комплекс.

В той же программе РЖД говорится о строительстве еще двух пассажирских железнодорожных станций - Новая Лахта в Курортном районе и Пулковские высоты в Московском.