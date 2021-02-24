На месте убийства Немцова восстановили народный мемориал: полиция не мешала

Столичные активисты и неравнодушные граждане дали "вторую жизнь" народному мемориалу в память о политике Борисе Немцове, убитом на Большом Москворецком мосту, информирует "МБХ медиа".

Правоохранители не мешали действу. К памятному месту люди несут цветы.

Напомним, силовики уничтожили мемориал ночью 20 февраля, убрав с моста все цветы, портреты политика и свечи, параллельно оградив место забором. После этого полицейские запрещали возлагать цветы, угрожая задержанием. 20 февраля в отделах полиции из-за этого оказались восемь активистов.

Мемориал Немцова располагается на мосту возле Кремля, где политика застрелили в 2015 году. Пятеро осужденных исполнителей преступления получили сроки от 11 до 20 лет заключения, заказчик убийства до сих пор не найден. Активисты регулярно дежурят у мемориала, поскольку его не раз разбирали.

27 февраля текущего года будет шестая годовщина гибели Немцова. Каждый год в конце месяца в разных городах России проходят акции памяти политика. В Петербурге в последние годы власть отказывается их согласовывать. В 2021 году организаторы акции и петербургский омбудсмен обратились к губернатору с просьбой не препятствовать возложению цветов к Соловецкому камню.