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14:04

Резник анонсировал собственное YouTube-шоу "Весенний Телебон"

фото ЗакС политика Резник анонсировал собственное YouTube-шоу "Весенний Телебон"

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник пообещал выпускать на своем YouTube-канале еженедельную программу "Весенний Телебон". Превью первого выпуска парламентарий выложил в среду, 24 февраля.

"Почему весенний, думаю понятно: потому что выходим 28 февраля, в последний день зимы, и потому что надеемся на приход весны не только календарной, но и политической. Надеемся на перемены, верим в них и стараемся приближать", - объявил Резник.

Слово "Телебон" в названии программы он объяснил высказываниями спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который несколько раз призывал коллег из оппозиции перестать "колыхать", "телебонить" и "полуправдить". Впервые он обратился с этой просьбой именно к Резнику после выступления депутата на митинге в поддержку политзаключенных в Москве осенью 2019 года.

"В переводе с лучедронского на русский "телебонить" означает бороться за свободу и справедливость против власти жуликов и воров. Будем это делать еженедельно на моем YouTube-канале в программе "Весенний Телебон", - пообещал Резник. 

В первом выпуске, намеченном на 28 февраля, депутат планирует рассказать, почему петербуржцы, "избрав шесть партий в парламент, получили в итоге однопартийный ЗакС".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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