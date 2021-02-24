"Смелый, доблестный человек": МВД не обнаружило реабилитации нацизма в фильме Соловьёва о Муссолини

УВД по ЮВАО Москвы внимательно изучило фильм ведущего Владимира Соловьёва "Муссолини. Закат", но никаких признаков оправдания нацизма в нём не обнаружило, сообщил в разговоре с "МБХ медиа" юрист Александр Головач, получивший соответствующий документ от ведомства.

С заявлением о необходимости проверить изыскание Соловьёва юрист обратился в Следственный комитет ещё в начале прошлого года.

"Сначала Следственный комитет мое заявление отправил в МВД, МВД это спустило начальнику Центра "Э" по ЮВАО, а он направил материалы на психолого-лингвистическую экспертизу в ГБУ "Московский исследовательский центр". И вот исследовательский центр очень долго проводил проверку, я несколько раз писал жалобы. И вот наконец мне ответили", - поделился Головач.

УВД проинформировало юриста о том, что постфактум психолого-лингвистического исследования в фильме телеведущего признаков экстремизма выявлено не было.

"Я намерен оспаривать [ответ полиции] в вышестоящей инстанции, вышестоящему должностному лицу, потому что настаивал на проведении не только психолого-лингвистической экспертизы, но и политологической экспертизы. Когда касается дело оппозиционных политиков - как Анастасия Шевченко - то эта экспертиза проводится", - заключил Головач.

Добавим, в киноленте Соловьёв сообщает зрителю, что фашизм нельзя отождествлять с нацизмом, а Бенито Муссолини являл собой "смелого, доблестного, благородного и милосердного человека".