В Мурманской области смягчили COVID-ограничения, разрешив работать баням и басссейнам

Начиная с сегодняшнего дня на территории Мурманской области отменяется ряд ограничений, установленных в регионе из-за распространения коронавируса: распоряжение подписал губернатор региона Андрей Чибис.

"У нас идёт устойчивая тенденция к ежедневному снижению количества заболевших", - сообщил управленец в ходе совещания регионального правительства.

Так, с 24 февраля в регионе разрешено возобновить работу детским развлекательным центрам и игровым комнатам. Снимаются все запреты на круглосуточную работу соляриев, бань и бассейнов на их территории. Также в регионе смогут возобновить работу аквапарки, а загрузку бассейнов разрешено увеличить до 75%.

Кроме того, в мурманском общепите разрешается проводить банкеты и корпоративы для групп из 25 человек (ранее число участников подобных мероприятий не должно было превышать 10 человек).

По состоянию на 24 февраля в регионе подтверждено 95 новых случаев COVID-19, общее число случаев превысило 46 тысяч человек.