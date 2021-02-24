Юрист ФБК* отказался от статуса "узник совести" из-за решения Amnesty International по Навальному

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Александр Головач заявил в Twitter, что отказывается считать себя узником совести, которым его "назначила" международная организация Amnesty International. Его решение продиктовано тем, что накануне Amnesty лишила этого статуса основателя ФБК Алексея Навального, находящегося в заключении, из-за его публичных высказываний середины 2000-х годов, якобы разжигающих ненависть и вражду.

"Отказываюсь от этого статуса сейчас и в будущем, раз его могут лишить под давлением путинской госпропаганды", - написал Головач.

Коллегу в социальных сетях поддержал директор его компании Иван Жданов

"Это правильно. Сотрудники ФБК находятся под большой угрозой политических уголовных и административных дел. Но процедура присвоения и лишения статуса от AI оказалась крайне позорной", - считает Жданов.

Отметим, что Amnesty International при этом продолжает считать уголовное преследование Навального незаконным и требует его незамедлительного освобождения.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента