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15:33

Юрист ФБК* отказался от статуса "узника совести" из-за решения Amnesty International по Навальному

фото ЗакС политика Юрист ФБК* отказался от статуса "узника совести" из-за решения Amnesty International по Навальному

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Александр Головач заявил в Twitter, что отказывается считать себя узником совести, которым его объявила международная организация Amnesty International. Его решение продиктовано тем, что накануне Amnesty лишила этого статуса основателя ФБК Алексея Навального, находящегося в заключении, из-за его публичных высказываний середины 2000-х годов, якобы разжигающих ненависть и вражду.

"Отказываюсь от этого статуса сейчас и в будущем, раз его могут лишить под давлением путинской госпропаганды", - написал Головач.

Коллегу в социальных сетях поддержал директор его компании Иван Жданов.

"Это правильно. Сотрудники ФБК находятся под большой угрозой политических уголовных и административных дел. Но процедура присвоения и лишения статуса от AI оказалась крайне позорной", - считает Жданов.

Отметим, что Amnesty International при этом продолжает считать уголовное преследование Навального незаконным и требует его незамедлительного освобождения.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента

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