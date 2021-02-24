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15:55

ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминировать другие компании при поисковых запросах

фото ЗакС политика ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминировать другие компании при поисковых запросах

Компания "Яндекс" получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы, в котором от нее требуют прекратить предоставление преимущество собственным же сервисам в поисковой выдаче. По мнению антимонопольщиков, можно говорить о злоупотреблении доминирующим положением со стороны "Яндекса", что приводит к дискриминации других участников рынка. Суть конфликта в том, что поисковая система регулярно выдает по разным запросам главным образом свои же виджеты с коммерческими предложениями, которые не всегда максимально релевантны искомой информации.

"[Прекратить] предоставление сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе "Яндекс" с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО "Яндекс" в одну группу лиц", - говорится об этом в тексте вынесенного предупреждения.

На выполнение требования у IT-компании есть месяц. Если "Яндекс" проигнорирует указания ФАС, то против него возбудят антимонопольное административное дело. На компанию еще летом прошлого года жаловались, в частности, такие сервисы, как Avito и ЦИАН, администрации которых считают, что из-за юридически спорного поведения поисковика у них снижается трафик.

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