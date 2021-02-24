В Ленобласти учредили звание "Почетный работник здравоохранения"

Законодательное собрание Ленинградской области большинством депутатских голосов утвердили в третьем чтении законопроект, учреждающий звание почетного работника здравоохранения региона и предусматривающий единовременную выплату обладателю этого статуса в размере 50 тысяч рублей, о чем сообщает пресс-служба ЗакСа. Помимо денег, им полагается специальный нагрудный знак.

Каждый год званием будут награждать не более чем трех медицинских работников. Для того, чтобы стать его обладателем, от человека требуется не менее 25 лет стажа работы в сфере здравоохранения, причем 20 из них он должен провести в медучреждениях, относящихся к Ленобласти.