На фоне последнего суда над Навальным власти хотят ввести миллионные штрафы за оскорбление ветеранов

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, известная своими резонансными "запретительными" инициативами, объявила о намерении властей кратно увеличить штрафы и наказание за оскорбление ветеранов ВОВ. Соображениями чиновница поделилась в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн [рублей] штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших", - уведомила Яровая.

Не так давно группа думских парламентариев разработала и представила поправки об уголовной ответственности за оскорбления прошедших ВОВ граждан.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - представляла ранее законодательные наработки Яровая.

Следует отметить, что одним из резонансных дел последних месяцев является судебный процесс над политиком Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана. Оппозиционер, высказавший личное мнение об участниках агитационного ролика за поправки к Конституции, в числе коих и был "потерпевший" партизан Игнат Артеменко, заплатит за свои слова 850 тысяч рублей.