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Поправки в Конституцию

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16:35

На фоне последнего суда над Навальным власти хотят ввести миллионные штрафы за оскорбление ветеранов

фото ЗакС политика На фоне последнего суда над Навальным власти хотят ввести миллионные штрафы за оскорбление ветеранов

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, известная своими резонансными "запретительными" инициативами, объявила о намерении властей кратно увеличить штрафы и наказание за оскорбление ветеранов ВОВ. Соображениями чиновница поделилась в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн [рублей] штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших", - уведомила Яровая.

Не так давно группа думских парламентариев разработала и представила поправки об уголовной ответственности за оскорбления прошедших ВОВ граждан.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - представляла ранее законодательные наработки Яровая.

Следует отметить, что одним из резонансных дел последних месяцев является судебный процесс над политиком Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана. Оппозиционер, высказавший личное мнение об участниках агитационного ролика за поправки к Конституции, в числе коих и был "потерпевший" партизан Игнат Артеменко, заплатит за свои слова 850 тысяч рублей.

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