Вишневский недоволен ответом Минздрава на предложение увеличить поставки "Спутника V" в Петербург

Петербургский депутат Борис Вишневский поделилися с общественностью сканом ответа, который ему прислал Минздрав в ответ на просьбу прекратить экспортировать отечественную вакцину против коронавируса и усилить снабжение ею регионов, в том числе Петербурга. Как и сам Вишневский, чиновники федерального ведомства утверждают, что обеспечение "Спутником V" собственных граждан должно быть в приоритете, однако информацию о поставках препарата за рубеж комментировать отказываются. В том числе, ничего не говорится о возможном прекращении этой практики хотя бы на ближайшее будущее.

"О том, что они планируют увеличить поставки в СПб – также ни слова. Только ссылка на то, что они направили какой-то "понедельный график". Конечно, ответ неудовлетворительный", - прокомментировал депутат ЗакСа в своем Telegram-канале полученное письмо.

Отметим, что по состоянию на 23 февраля первый этап вакцинации прошли более 217 тысяч петербуржцев, а полный цикл - более 68 тысяч из них. В городе развернуто более 130 прививочных пунктов, некоторые из них 24 февраля начали работу в торговых центрах.

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