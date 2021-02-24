18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:56

В Петербурге суд запретил аниме "для взрослых"

фото ЗакС политика В Петербурге суд запретил аниме "для взрослых"

Московский райсуд Петербурга включил в список запрещённой к распространению информации ещё один аниме-сериал: на сей раз претензии инстанции коснулись мультфильма под названием "Межвидовые рецензенты" из категории "для взрослых".

"Суд вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено", - следует из сообщения объединённой пресс-службы судов города, в котором также приводятся ссылки на сайты с видео.

Последний раз санкции коснулись аниме "Аки и Сора".

Ещё ранее был заблокировал доступ к еще четырем сериалам - "Клинок Маню: Тайна сисечного свитка", "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты" и "Натюрморт в серых тонах".

Серия аналогичных запретов началась во второй половине января. Претензии к аниме, как правило, связаны с тем, что суд находит контент порнографическим и/или популяризирующим асоциальное поведение, в том числе насилие.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

19:23 Координатор штаба Навального в Петербурге потребовала у полиции извинений через суд

17:59 Бывшего петербургского таможенника оштрафовали на 5 млн рублей по делу о взятке

18 февраля, 16:22 "Жемчужному прапорщику" Бойко дали условный срок за нападение на оперативника

17 февраля, 17:59 В судебном порядке в РФ запретили распространение еще одного аниме

17 февраля, 14:36 Суд в Петербурге запретил еще несколько аниме

15 февраля, 19:20 Суд арестовал замгендиректора "Ленэнерго" по новому делу о мошенничестве

15 февраля, 17:35 Беглов в возражениях на иск о незадекларированной даче не отрицает ее наличие

15 февраля, 14:51 "У нас камера сломалась": Суд о запрете аниме "Наруто" и песни Моргенштерна закрыли от зрителей

10 февраля, 16:26 Рэпера Славу КПСС арестовали на неделю за "анатомические" лозунги

10 февраля, 15:50 Суд приговорил экс-замглавы петербургского ФСИН Мойсеенко к 11 годам колонии за взятку


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Обвиняемого в экстремизме оператора ФБК* Зеленского перевели из СИЗО под домашний арест

20:16 На огромном сугробе напротив Казанского собора появился протестный плакат

19:46 Беглов нацелился на борьбу с телефонными мошенниками

19:23 Координатор штаба Навального в Петербурге потребовала у полиции извинений через суд

19:16 Смольный подготовил новую схему развития метро

19:11 Суд вернул в полицию два неправильно составленных протокола на Илью Азара

18:59 Суд начал рассматривать иск телеканала "78" об отказе в аккредитации в ЗакС Петербурга

18:42 Винодел "Усадьбы Дивноморское" из расследования о "дворце Путина" стал гражданином РФ

18:32 Тестирование онлайн-голосования в РФ займет два месяца

18:18 Петербургские диабетики ждут скорейших поставок вакцины "ЭпиВакКорона"

18:10 После акций в поддержку Навального в спецприёмниках оказались свыше 1200 жителей Москвы

17:59 Бывшего петербургского таможенника оштрафовали на 5 млн рублей по делу о взятке

17:41 Планировавший походы на Москву шаман Габышев стал фигурантом дела о насилии над силовиком

17:30 После открытия петербургские фуд-корты ни разу не поймали на антиковидных нарушениях

16:56 В Петербурге суд запретил аниме "для взрослых"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru