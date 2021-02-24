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17:41

Планировавший походы на Москву шаман Габышев стал фигурантом дела о насилии над силовиком

фото ЗакС политика Планировавший походы на Москву шаман Габышев стал фигурантом дела о насилии над силовиком

Якутский Следственный комитет решил возбудить уголовное дело о применении насилия по отношению к силовику (ст. 318 УК) в отношении пребывающего в психдиспансере шамана Александра Габышева, проинформировал "МБХ медиа" сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Какие действия религиозного деятеля послужили поводом для возбуждения дела, пока не сообщается.

Прянишников лишь уточнил, что речь идёт о событиях 28 января, когда домой к Габышеву приехали правоохранители с тем, чтобы принудительно доставить его на лечение ПНД.

2 февраля Городской суд Якутска санкционировал недобровольную госпитализацию шамана. В качестве обоснования своих требований инстанция указала, что он "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации": за несколько дней до этого Габышев заявил планах по очередному "покорению" Москвы.

Мужчина стал объектом внимания правоохранителей после того, как известил о намерении "изгнать" Владимира Путина из Кремля. Деятеля несколько раз останавливали в ходе пеших походов на столицу, после чего систематически "обрушивались" на него по различным причинам.

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