После акций в поддержку Навального в спецприёмниках оказались свыше 1200 жителей Москвы

Постфактум прошедших в Москве многотысячных акций в поддержку Алексея Навального под административный арест отправили 1 251 гражданина, а оштрафовали - 2500, уведомляет пресс-служба Мосгорсуда.

В частности, в спецприёмники по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение требованию полицейского) отправили 33 человека, параллельно оштрафовав по этой статье ещё 10 человек. По "протестной" ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения митингов) 1 218 задержанным был назначен арест, 2 490 - штраф.

Всего в столичные суды после протестов 23 и 31 января поступило 5 716 дел об административных правонарушениях: 59 дел по ст. 19.3 КоАП и 5 657 дел по ст. 20.2 КоАП.

В остатках нерасмотренные дел остаются 16 протоколов по статье о насилии над полицейскими и 1949 дел о нарушении правил проведения акций.