Петербургские диабетики ждут скорейших поставок вакцины "ЭпиВакКорона"

Петербуржцы с хроническими заболеваниями, обеспокоенные невозможностью привиться от коронавируса повсеместно используемой отечественной вакциной "Спутник V", попросили омбудсмена Александра Шишлова углубиться в эту проблему. Поскольку медицинские противопоказания на сегодняшний день не позволяют им пройти вакцинацию, авторы обращений хотят, чтобы другая российская вакцина, "ЭпиВакКорона", скорее поступила в гражданский оборот. Граждане сетуют на недоступность информации о сроках начала ее поставок и применения, о чем сообщается на сайте Шишлова. Между тем, согласно прилагающейся к вакцине инструкции, препарат должен быть безвредным для них.

В свою очередь, Шишлов внял просьбам диабетиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и направил официальные запросы в компетентные учреждения, в частности, в Городской центр медицинской профилактики.

Тем временем, "Спутником V" петербуржцы имеют возможность привиться уже более чем в 130 специализированных пунктах.

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