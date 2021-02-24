Тестирование онлайн-голосования в РФ займет два месяца

Центризбирком определил сроки всероссийского тестирования системы дистанционного голосования: апробировать ее будут с 17 марта по 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Антона Лопатина. Имитацию непосредственно самой процедуры трехдневного голосования назначили на период с 12 по 14 мая. В свою очередь, деятельность в течение предшествующих ей двух месяцев Лопатин охарактеризовал как "полноценную имитацию проведения этапов избирательных кампаний с использованием всех задач и подсистем текущей версии ГАС "Выборы" в тренировочном режиме".

Согласно новейшему постановлению ЦИК, с 17 марта до 2 апреля продлится подготовительный этап тестирования, с 6 апреля по 18 мая - основной этап, включающий в себя прием заявлений об участии (с 21 апреля по 7 мая), и, наконец, завершающий этап придется на 19-21 мая.

Напомним, что таким образом ЦИК готовится к единому дню голосования 19 сентября, когда, помимо выборов в Госдуму, электоральные кампании пройдут в более чем сорока регионах. В онлайн-формате голосование пройдет в шести из них, включая столицу. Высока вероятность проведения его в три дня.