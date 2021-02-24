Суд начал рассматривать иск телеканала "78" об отказе в аккредитации в ЗакС Петербурга

Октябрьский райсуд принял к производству административное исковое заявление учредителя телеканала "78" к петербургскому парламенту, поданный из-за систематического недопуска журналистов издания до заседаний законодательного органа.

"Административные истцы утверждают, что обращались к административному ответчику 17.01.2021, 19.01.2021, 26.01.2021 и 02.02.2021 с заявкой об аккредитации журналистов. Правила, установленные ответчиком, были соблюдены. Истцу отказали в аккредитации в устной форме, мотивировав большим количеством заявок от журналистов других СМИ", - уточняет детали производства пресс-служба петербургских судов.

Истцы полагают необоснованным отказ в доступе в горпарламент и просят признать данное решение ЗакСа нелегитимным.

Ранее, напомним, Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к спикеру Заскобрания Вячеславу Макарову с требованием отменить изменения в порядке аккредитации. ЗакС аннулировал постоянные пропуска сотрудников СМИ, сославшись на эпидемию COVID-19, поэтому теперь попасть на заседания можно только по разовой аккредитации, причем для журналистов действуют квоты. Из-за новых правил сотрудники просмольнинского телеканала "78" не единожды не смогли попасть на мероприятия ЗакСа.

СЖ указывал, что нововведения могут противоречить статьям закона "О СМИ" и ст. 6 закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Впрочем, в ЗакСе позднее ответили, что все принимаемые решения соответствуют действующему законодательству.

Фото: Малый зал ЗакСа во время одного из заседаний, ЗАКС.Ру

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