Смольный подготовил новую схему развития метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подготовил новую схему развития метрополитена. Она опубликована 24 февраля на сайте ведомства в разделе антикоррупционной экспертизы.

Как следует из документа, срок ввода ряда станций метро меняется. В частности, второй вестибюль станции метро "Балтийская" Кировско-Выборгской линии вводить в работу планируют до 2024 года, а не 2025. Однако станции "Александрино" и "Проспект Маршала Жукова" хотели открыть до 2027 года, но перенесли срок сдачи на 2030 год.

Дольше придется ждать открытия станций Красносельско-Калининской линии. Например, изначально вестибюли "Юго-Западной" хотели открыть в 2022 и 2025 году, но теперь сроки другие: 2023 и 2027 года. На год позже изменилась дата ввода в эксплуатацию вестибюля "Путиловской" - к 2023 году.

Другие новые станции этой линии свои сроки сдачи не изменили: "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" - 2027 год, но "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна" введут на три года позже планируемого изначально срока - 2030 год. Остальные станции Красносельско-Калининской линии достраивать планируют к 2033 году.

Второй вестибюль "Приморской" создавать намерены на год дольше - до 2027 года. Остальные станции Невско-Василеостровской линии все еще хотят ввести в эксплуатацию в 2025 году. Это "Богатырская" (ранее "Яхтенная" или "Туристская"), "Каменка" (ранее "Зоопарк" или "Планерная"), второй вестибюль "Василеостровской" - начать их строительство власти планируют в 2021-2022 годах.

На несколько лет сдвинулось начало создания станций Лахтинско-Правобережной линии. Вестибюли "Морского фасада" и "Шкиперской" (ранее "Гавань") возводить начнут с 2025 года, а закончить должны в 2031 году. Один вход станции "Горный институт" ("Большой проспект") построить планируют в 2022 году, второй - не в 2027, а в 2031 году.

Начало создания станции "Театральная" сдвинулось на четыре года - на 2024 год. Открывать ее намерены только в 2027 году. "Кудрово" все также думают достроить к 2025 году. Тогда же планируется запустить станцию "Шуваловский проспект" Фрунзенско-Приморской линии, хотя строить ее будут только с текущего года, а не 2018, как хотели ранее.

Несколько предполагаемых станций метро указаны на схеме и отмечены как "планируемые к вводу после 2030 года": "Стрельная", "Константиновская", "Коммуны". "Янино", "Проспект культуры" и "Бугры". При этом, в документе с датами строительства подземки перечисленные станции не указаны.

На схеме указаны новые депо, которые должны появиться после планируемых станций "Осиновая роща" и "Кудрово". Изменено местоположение депо после станций "Ручьи" и "Юго-Западная" - они будут располагаться дальше от входов в подземки.

Напомним, о новом переносе срока ввода ряда станций метрополитена стало известно в начале февраля. Причина - сокращение "лимитов бюджетных ассигнований". До этого даты сдачи станций в эксплуатацию неоднократно переносили.

Схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге подготовлена КРТИ