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19:16

Смольный подготовил новую схему развития метро

фото ЗакС политика Смольный подготовил новую схему развития метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подготовил новую схему развития метрополитена. Она опубликована 24 февраля на сайте ведомства в разделе антикоррупционной экспертизы. 

Как следует из документа, срок ввода ряда станций метро меняется. В частности, второй вестибюль станции метро "Балтийская" Кировско-Выборгской линии вводить в работу планируют до 2024 года, а не 2025. Однако станции "Александрино" и "Проспект Маршала Жукова" хотели открыть до 2027 года, но перенесли срок сдачи на 2030 год. 

Дольше придется ждать открытия станций Красносельско-Калининской линии. Например, изначально вестибюли "Юго-Западной" хотели открыть в 2022 и 2025 году, но теперь сроки другие: 2023 и 2027 года. На год позже изменилась дата ввода в эксплуатацию вестибюля "Путиловской" - к 2023 году. 

Другие новые станции этой линии свои сроки сдачи не изменили: "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" - 2027 год, но "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна" введут на три года позже планируемого изначально срока - 2030 год. Остальные станции Красносельско-Калининской линии достраивать планируют к 2033 году. 

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Второй вестибюль "Приморской" создавать намерены на год дольше - до 2027 года. Остальные станции Невско-Василеостровской линии все еще хотят ввести в эксплуатацию в 2025 году. Это "Богатырская" (ранее "Яхтенная" или "Туристская"),  "Каменка" (ранее "Зоопарк" или "Планерная"), второй вестибюль "Василеостровской" - начать их строительство власти планируют в 2021-2022 годах. 

На несколько лет сдвинулось начало создания станций Лахтинско-Правобережной линии. Вестибюли "Морского фасада" и "Шкиперской" (ранее "Гавань") возводить начнут с 2025 года, а закончить должны в 2031 году. Один вход станции "Горный институт" ("Большой проспект") построить планируют в 2022 году,  второй - не в 2027, а в 2031 году. 

Начало создания станции "Театральная" сдвинулось на четыре года - на 2024 год. Открывать ее намерены только в 2027 году. "Кудрово" все также думают достроить к 2025 году. Тогда же планируется запустить станцию "Шуваловский проспект" Фрунзенско-Приморской линии, хотя строить ее будут только с текущего года, а не 2018, как хотели ранее. 

Несколько предполагаемых станций метро указаны на схеме и отмечены как "планируемые к вводу после 2030 года": "Стрельная", "Константиновская", "Коммуны". "Янино", "Проспект культуры" и "Бугры". При этом, в документе с датами строительства подземки перечисленные станции не указаны. 

На схеме указаны новые депо, которые должны появиться после планируемых станций "Осиновая роща" и "Кудрово". Изменено местоположение депо после станций "Ручьи" и "Юго-Западная" - они будут располагаться дальше от входов в подземки.

Напомним, о новом переносе срока ввода ряда станций метрополитена стало известно в начале февраля. Причина - сокращение "лимитов бюджетных ассигнований". До этого даты сдачи станций в эксплуатацию неоднократно переносили. 

 

Схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге подготовлена КРТИ

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