Третий элемент: В Петербурге "потерялись" "Патриоты России"

Петербургские справедливороссы хотели познакомиться с новыми союзниками из "Патриотов России", но не смогли до них дозвониться. Городское отделение самих "патриотов" пока вообще никак не отреагировало на объединение с партией Сергея Миронова, да и в принципе реагирует на новости внешнего мира крайне редко. Уже пять лет оно не участвовало в электоральных кампаниях. Зато выдвигало в избиркомы своих представителей, ранее замеченных в связях с единороссами.

Ищу патриота!

Петербургским отделением партии "Справедливая Россия - За правду" продолжает руководить старая команда справедливороссов. Марину Шишкину переизбрали главой городской ячейки 11 февраля, за полторы недели до общероссийского съезда, на котором в ряды СР влились представители партий "За правду" и "Патриоты России". Шишкина заявила, что для нее ничего не меняется - вместе со своими однопартийцами она намерена стоять на старых позициях. У петербургского отделения СР слава одного из самых демократичных в стране, готовых к переговорам с местным штабом Алексея Навального и другими несистемными оппозиционерами.

Очевиден конфликт интересов с выходцами из партии "За правду" Захара Прилепина. В руководство его петербургского отделения вошли люди из движения "Патриоты великого Отечества" правого консерватора Николая Старикова, одного из идеологов движения "Антимайдан" и автора книги "Кто финансирует развал России? От декабристов до моджахедов". Стариков не скрывает намерения идти на выборы в Госдуму, его сторонники ранее, еще до партийного слияния, были готовы выдвигаться в городской парламент.

"За правду" намерено провести встречу своих членов и сочувствующих в пятницу, 26 февраля, следует из объявления на странице петербургского отделения организации "ВКонтакте".

"На собрании будут подведены итоги нашей деятельности, обсудим вопрос объединения партий ЗА ПРАВДУ, Справедливая Россия, Патриоты России", - говорится в анонсе.

По словам Шишкиной, у нее с петербургскими "заправдинцами" пока был только один разговор: 22 февраля, на съезде, она обменялась контактами со Стариковым.

- Ко мне подошел Стариков, взял мой телефон, предложил встретиться поговорить, - рассказала ЗАКС.Ру Шишкина.

Земляки из "Патриотов России" на связь с петербургскими справедливороссами еще не выходили. Более того, представители СР сами не смогли их найти, чтобы познакомиться.

- Мы пытались им позвонить и пытались [написать], - рассказала ЗАКС.Ру руководитель аппарата СР в Петербурге Кристина Черемных. - У них на официальном сайте есть ссылка на сайт отделения в Петербурге - постоянно всплывает сообщение, что домен не работает.

ЗАКС.Ру также не удалось дозвониться ни по телефону координатора "Патриотов России" Олега Корякина - на сайте партии он указан как актуальный - ни по номеру комитета городского отделения, указанного на сайте Горизбиркома. Ответа на письмо, отправленное по электронному адресу, на момент выхода материала не пришло.

Петербургский сайт партии не работает, страниц в социальных сетях у городского отделения тоже нет. О их деятельности в сети можно узнать только на главной, федеральной странице "Патриотов России". Там есть целый раздел с новостями из регионов. Последний инфоповод петербургские товарищи создали 18 сентября 2019 года - поздравили с 70-летием своего координатора Корякина. Ранее, в июне, была новость о выдвижении в губернаторы от "Патриотов России" главы МО "Южно-Приморский" Андрея Алескерова. А до того информационные сообщения не появлялись почти три года.

Алескеров в губернаторских выборах так и не участвовал. В разгар периода сбора подписей для прохождения муниципального фильтра он ушел в отпуск, во всяком случае так утверждали в МО "Южно-Приморский". Позже он объявил, что собрал 65 из 155 необходимых автографов депутатов, заявив при этом, что мунфильтр - процедура необходимая. Собеседники ЗАКС.Ру в муниципалитете рассказали, что с тех пор ничего о связях главы с "Патриотами России" не слышали.

Донор для избиркомов

"Патриоты России" появились в 2005 году в результате раскола КПРФ. Ее основал бывший заместитель председателя Госдумы Геннадий Семигин. Forbes, со ссылкой на ЦИК, писал, что состояние политика в 2003 году составляло 16 млн долларов. На президентских выборах "Патриоты России" всегда поддерживали главного кандидата. Сначала Дмитрия Медведева, затем Владимира Путина. На думских выборах больше 0,97% партия не получала, хотя, порой, и выставляла достаточно известных людей. От нее в депутаты шли вице-президент Александр Руцкой и экс-спикер нижней палаты парламента Геннадий Селезнев. В 2007 году обсуждалась возможность выдвижения нынешнего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в то время уже ушедшего из "Родины".

Бессменный лидер петербургского отделения "Патриотов России" Олег Корякин тоже состоял и в КПРФ, и в "Родине", был депутатом третьего созыва ЗакСа. О "Справедливой России", в которую, пусть и переименованную, ему теперь предлагается вступить, он отзывался критически.

"Если бы риторика политических сил, которые присутствуют сегодня на арене, подтверждалась конкретными действиями иного свойства! Например, "Справедливая Россия". Ни для кого не секрет, что эта партия была создана специально для того, чтобы увести с поля левые силы в сторону для поддержки этой структуры", - говорил Корякин в 2007 году.

Он вообще раздавал интервью достаточно часто, но теперь от былой медийности не осталось и следа. После парламентской кампании 2016 года петербургские "патриоты" совсем пропали из виду. Судя по отчетам на сайте Горизбиркома, их организация не вела никакой финансовой активности с III квартала 2017 года, когда были израсходованы последние 44 700 рублей. В муниципальных выборах 2019 года партия участия не принимала.

Единственное, чем "Патриоты России" еще напоминали о себе в городе на Неве, не считая выдвижения Алескерова, - представительство в территориальных избирательных комиссиях. Своих людей в ТИКи партия делегировала вплоть до 2020 года включительно. Некоторые из них за полтора года до выборов в Госдуму и ЗакС заняли должности глав комиссий.

Достаточно много представителей "Патриотов России" ранее так или иначе были связаны с "Единой Россией" или районными администрациями. Например, возглавивший ТИК № 31 Валерий Цимбал перед двумя последними муниципальными кампаниями побеждал на праймериз единороссов. Он шел в депутаты МО "Черная речка" (2014 год) и МО "Лиговка-Ямская" (2019 год) вместе с кандидатами, близкими исполнительному секретарю отделения ЕР в Центральном районе Александру Потякину. Глава ТИК № 36 Елена Федорова раньше представляла партию власти в ИКМО поселка Левашово. Ранее Федорова работала специалистом отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Выборгского района Петербурга. Руководит администрацией, напомним, глава районного отделения "Единой России" Валерий Гарнец.

Председатель ТИК № 64 Юрий Мамаев возглавлял исполнительный комитет "Единой России" в Выборге. Член ТИК № 56 Михаил Маслюков-Малов ранее представлял партию власти в муниципальном совете МО "Кронверкское". Представитель "патриотов" в ТИК № 2 Павел Аринушкин также делегировался единороссами в участковую избирательную комиссию № 141. Возможно, кто-то из перечисленных людей поможет "Справедливой России" найти контакты их новых компаньонов.

Сергей Еремеев / фото: spravedlivo.ru

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