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10:02

Петербуржцев возмущают гигантские навалы грязного снега на Петроградской набережной

фото ЗакС политика Петербуржцев возмущают гигантские навалы грязного снега на Петроградской набережной

Вдоль проезжей части Петроградской набережной петербургские коммунальщики складируют грязный снег, который уже образовал собой своеобразный кордон: данный метод борьбы с осадками крайне разочаровывает горожан, которые делятся негодованием в соцсетях.

Дворники и спецтехника собирают снег в огромные кучи - в некоторых они возвышаются над дорогой на три метра. Отравленные солью и реагентами осадки, тая, при этом стекают в Неву.

"В этой массе килограммы соли на тонну снега. А потом удивляются, почему Нева не замерзает при минус 10", - делятся впечатлениями пользователи паблика "Неизданное | Санкт-Петербург".

Накануне, напомним, огромная снежная куча, покоящаяся в самом центре Петербурга напротив Казанского собора, стала "протестной": на ней появился плакат с призывом к ответственному за уборку города вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Фото: скриншот видео из "Неизданное | Санкт-Петербург"


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