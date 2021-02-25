Жителя Якутии оштрафовали на 100 тысяч рублей за публикацию фото Гитлера

Проживающего в Нюрбинском районе Якутии мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за публикацию фото Адольфа Гитлера на своей странице в социальной сети: кроме снимка заметка содержала высказывания, "оправдывающими нацизм", сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Изначально якутянин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 354.1 УК (Реабилитация нацизма).

4 мая 2020 года он разместил фотографию Гитлера с комментариями для "публичной демонстрации неограниченному кругу лиц".

"Таким образом, он, одобрив участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, совершил реабилитацию нацизма", - говорится в послании прокуратуры.

Добавим также, ранее думские единороссы разработали законотворческие коррективы, усиливающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.