Смольный: Лучше всего убирают крыши от снега в Адмиралтейском районе

Аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко выпустил свежую оперативную сводку, посвященную ведущимся работам по уборке города от снежных завалов. В ней же приводятся данные о качестве уборки крыш, которое специалисты оценивали накануне. Победил в этом своеобразном соревновании Адмиралтейский район. Чиновники также выявили одну устойчивую тенденцию.

"В Василеостровском и Центральных районах заметна значительная разница между работой частных управляющих компаний и жилкомсервисов с городским участием. Например, многие частные организации не вышли на очистку своих потенциально опасных крыш", - говорится в сообщении от пресс-службы Бондаренко.

В связи с этим от ГЖИ протребовали усилить надзор за работами, в том числе с привлечением кураторов. Зампреду жилищного комитета Степану Куралову поручили взять под временный контроль уборку крыш от снега в Центральном районе.

Всего за 24 февраля удалось расчистить 1661 крышу. От сосулек и снежных шапок, в свою очередь, с 21 февраля избавили 5172 жилых дома: выбрали те из них, чья конфигурация и расположение максимально опасны для прохожих при плюсовой температуре. Сегодня, 25 февраля, к зимней уборке привлекли более 9,2 тысяч человек и около 2 тысяч единиц тяжелой техники.

Накануне напротив Казанского собора прямо на сугробе появился критический плакат, посвященный качеству курируемых Бондаренко работ по очистке города. О причинах слабой подготовки Петербурга к нынешней зиме читайте в материале ЗАКС.Ру.

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