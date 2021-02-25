Вологодский губернатор прошел весь цикл вакцинации от коронавируса

Глава Вологодской области Олег Кувшинников объявил о завершении собственной вакцинации от COVID-19: накануне ему сделали второй укол "Спутником V".

"Самочувствие хорошее, никаких побочных эффектов. Надеюсь, что после второй прививки выработается иммунитет, и я смогу продолжить общаться с жителями области в рамках градостроительных советов уже очно", - произнес он в видеоролике на своей странице "ВКонтакте".

Большую часть переданной региону вакцины - 24 из 29 тысяч доз - израсходовали. В настоящеее время прививают пожилых жителей области, работников здравоохранения и образования, журналистов и волонтеров. Открытых для этого 62 специализированных пункта, по мнению Кувшинникова, должно хватить на всех желающих.

По состоянию на 25 февраля на Вологодчине учли 38 761 случай заражения коронавирусом, 786 инфицированных граждан с начала пандемии скончалось. В последнее время за сутки фиксируют не более 200 новых случаев.