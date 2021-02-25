МВД проводит обыски в квартирах и офисах Петербурга по делу о хищении у Смольного недвижимости

Сегодня с самого утра сотрудники экономической полиции и Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу проводят обыски в 15 частных квартирах и офисах в рамках уголовного дела о хищении у Смольного недвижимости на сумму, превышающую 300 млн рублей, делится "Фонтанка".

По сведениям издания, в деле говорится о пяти объектах в историческом центре города. Они располагаются на Невском проспекте, Тверской улице, Таврической улице, Фурштатской и 9-й Советской.

Участникам уголовного разбирательства инкриминируют подделку рабочей документации комитета имущественных отношений и использование для сделок фиктивных российских паспортов.

Пока что могут быть задержаны двое фигурантов дела, остальных везут на допрос.