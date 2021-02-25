"Коммунисты России" зовут другие партии присоединиться к требованию вернуть право на митинги

Петербургская ячейка "Коммунистов России" вновь обратилась к волнующей их теме "коронавирусного" постановления №121, по которому в городе временно нельзя проводить публичных мероприятий, включая одиночные пикеты. В партии считают, что как минимум этот пункт из документа необходимо исключить. Лидер партийного отделения Сергей Малинкович отправил соответствующую просьбу на имя губернатора Александра Беглова. Обратился он и к другим политическим организациям.

"Мы все, официально зарегистрированные политические партии, должны навалиться на Смольный. Конечно, наш призыв не касается "Единой России", у которой нет никаких проблем с проведением своих мероприятий", - полагает Малинкович.

Отметим, что с каждой неделей санитарно-эпидемиологическая ситуация в Петербурге неуклонно улучшается, о чем говорит статистика по госпитализациям, свободному коечному фонду, числу новых заражений и числу привившихся от коронавируса граждан. Политические акции в городе запрещены уже 11 месяцев.

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