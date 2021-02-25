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13:17

Павловский о решении AI по Навальному: Он узник Кремля, сложный человек, этим и интересен

фото ЗакС политика Павловский о решении AI по Навальному: Он узник Кремля, сложный человек, этим и интересен

Политолог Глеб Павловский призвал россиян не переоценивать решение Amnesty International  о лишении Алексея Навального статуса узника совести и по минимуму обращать внимание на подобные жесты из-за границы, полагая, что это вредно действует на политическую "оптику" граждан. По мнению эксперта, "непонятные люди" приняли такое же непонятное решение, поскольку, в его представлении, статуса узника совести лишить Навального невозможно, пока он в находится в заключении.

"Навальный так никогда не выйдет, если мы будем коллекционировать международные значки. Он узник Кремля, он сложный человек, он этим и интересен. Ну а что, Мандела много потерял, когда отозвали его статус узника совести? Он еще нескоро, через 10 лет, смог стать президентом ЮАР", - рассудил Павловский в интервью "Эху Москвы".

Что касается допустимости якобы разжигающих ненависть высказываний политика середины 2000-х годов, ставших поводом для решения AI, то политолог не считает эту проблему актуальной. Предъявлять претензии на эту тему имело бы смысл, подчеркнул специалист, если бы Навальный мог заниматься политикой наряду с легальными участниками политического процесса. Однако на выборы его в последние годы не пускают.

"Это для нас существенно будет, когда на дебатах ему будут задавать вопросы: "Что вы имели в виду, когда говорили вот это, 10, 15, 20 лет назад?". И, наверное, он сможет ответить. Это вообще нормально. А вот в таком виде, что какой-то хрен где-то сидит и решает, узник он совести или не узник — это смешно", - заключил Павловский.

Отметим, что в знак протеста против решения AI накануне от статуса узника совести отказался юрист из команды Навального Александр Головач.

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