Беглов утвердил порядок выплат медикам за работу с COVID-больными

Петербургский градоначальник Александр Беглов одобрил проект постановления о "ковидных" выплатах медикам: в текущем их размер останется прежним, известили в Смольном.

Так, пострадавшим от труда в COVID-стационарах из бюджета города выплатят 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности от перенесённого заболевания - 500 тысяч рублей, члены семьи в случае гибели медика получат по 1 млн рублей.

Есть в губернаторском постановлении и нововведение: в него включили перечень заболеваний или осложнений, вызванных вирусом COVID-19, подтвержденным лабораторным методом исследования, и повлекших за собой временную нетрудоспособность. В этом году выплаты будут предоставлены только тем работникам, которые в силу должностных обязанностей контактируют с заражёнными напрямую.

Стимулирующие выплаты по-прежнему коснутся врачей скорой помощи, среднему и младшему медперсоналу, работающими с COVID-19 в "скорой", стационарах, а также проводящим лабораторную диагностику и судебно-медицинские исследования тел умерших.

Денежное вознаграждение получат только медики, трудящиеся федеральных стационарах, перепрофилированных под COVID. Наличие регистрации в Петербурге не является обязательным условием предоставления выплат, уточнили также в Смольном.

"Губернатор дал поручение Комитету по социальной политике провести разъяснительную работу о порядке и условиях предоставления единовременных выплат", - отчитались в горадминистрации.

Ранее Беглов продлил действие постановления о специальных социальных выплатах медицинскому персоналу, работающему с коронавирусными больными до 31 июля нынешнего года.

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