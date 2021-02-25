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14:22

Суд прекратил рассмотрение иска к Беглову из-за резиденции в Комарово

фото ЗакС политика Суд прекратил рассмотрение иска к Беглову из-за резиденции в Комарово

Санкт-Петербургский городской суд прекратил рассмотрение дела по иску исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова и еще более 100 петербуржцев к губернатору Александру Беглову. Заявители указали на то, что в декларации главы города не обозначено пользование служебной дачей в Комарово. 

Координатор "Открытой России" Анастасия Буракова сообщила ЗАКС.Ру, что представители губернатора не отрицали использование дачи. При этом, они заявили, что глава города использует ее как должностное лицо и поэтому указывать ее в декларации не надо, отметила правозащитница:

- Говорили, что якобы губернатор ей пользуется как должностное лицо. У него ненормированный рабочий день, поэтому моется в бане, купается в бассейне, сидит в беседке и пьет чай он, исполняя обязанности губернатора как должностное лицо, а вовсе не как физическое лицо. В общем, он там не проживает, а в силу служебных обязанностей он там находится и работает по ночам. 

Буракова сообщила, что свое решение о прекращении дела суд аргументировал тем, что глава города якобы не подотчетен петербуржцам. Также горсуд заявил о конфиденциальности сведений о доходах и имуществе публичных лиц, рассказала координатор "Открытой России". Она отметила, что при этом все антикоррупционное законодательство и подача деклараций изначально задумывались как инструмент открытости власти. Еще один довод суда - проверять декларацию губернатора может только управделами президента России, сообщила Буракова.

По ее мнению, главное - подтверждение использование дачи и отсутствие ее в отчете Беглова о доходах и имуществе. Это позволит заявителям взять протокол заседания и направить документы в управление делами по противодействию коррупции администрации президента, считает координатор "Открытой России". 

- И уже на основе установленного факта в судебном заседании будем требовать лишения полномочий [губернатора], - заявила Буракова. 

Напомним, Пивоваров решил подать иск к губернатору Петербурга после лишения мандатов ряда оппозиционных муниципальных депутатов. Инициатором сложения с них полномочий стал глава города, который направил в муниципалитеты письма о том, что в декларациях мундепов якобы нашли ошибки. Пивоваров попросил других петербуржцев присоединиться к его иску – это сделало более 100 человек. 

София Саттарова


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