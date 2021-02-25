"Убрали активисты SERB": Мемориал на месте убийства Немцова вновь разрушили

Волонтёры гражданского проекта "Немцов мост" известили о том, что стихийный мемориал на месте убийства политика в Москве вновь разобрали: на сей раз в этом подозревают активистов движения SERB, поделился с "МБХ медиа" участник проекта Григорий Симаков.

"Все, что вчера восстановили, сегодня убрали сербовцы. На мосту находится [активист] Аркадий Коников перед абсолютно пустым мемориалом", – сообщил он.

Симаков уточнил также, что некоторое время назад рядом с мемориалом был задержан активист Григорий Саксонов, которого увезли в ОВД "Китай-Город".

Кроме того, по словам общественников, минувшим вечером полицейские стали проверять документы у всех, кто находился рядом с памятным местом - причем, как у дежуривших там волонтёров, так и простых прохожих.

"Это у них [полиции] новая фишка такая. Вчера спрашивали у вечерних дежурных. Мы сегодня подумали, что ведь у Саксонова огромное количество штрафов, и мы коллективно пытались отговорить его дежурить. Он все равно пошел и попал", - заключил Симаков.

Днём ранее народный мемориал был вновь восстановлен общими усилиями неравнодушных граждан.

Напомним, силовики "зачистили" памятное место ночью 20 февраля, убрав с моста все цветы, портреты политика и свечи, параллельно оградив место забором.

Мемориал Немцова располагается на Большом Москворецком мосту возле Кремля, где политика застрелили в 2015 году.

27 февраля текущего года будет шестая годовщина гибели Немцова. Каждый год в конце месяца в разных городах России проходят акции памяти политика. В Петербурге в последние годы власть отказывается их согласовывать. В 2021 году организаторы акции и петербургский омбудсмен обратились к губернатору с просьбой не препятствовать возложению цветов к Соловецкому камню.