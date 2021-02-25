Главе "Альянса врачей" Васильевой смягчили меру пресечения по "санитарному делу"

Суд в Москве заменил главе профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой домашний арест по так называемому "санитарномк делу" на запрет определенных действий, передает "МБХ Медиа". На решение суда повлиял факт наличия у женщины двух несовершеннолетних детей и то, что она воспитывает их одна.

"Я правда просил изменить на более мягкую меру — либо на подписку о невыезде, либо на личное поручительство, поскольку мы привезли сотни поручительств в суд в основном от врачей", - рассказал ее адвокат Дмитрий Джулай.

Теперь Васильевой нельзя покидать дом только с 20 часов вечера до 8 часов утра.

Общественница проходит в статусе свидетеля по уголовному делу по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) за призывы выйти на несанкционированный митинг в поддержку арестованного Алексея Навального 23 января. Под домашним арестом по этому же делу остаются такие соратники Навального, как его брат Олег, пресс-секретарь Кира Ярмыш, политики Любовь Соболь и Николай Ляскин. Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек.