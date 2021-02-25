На территории бывшего завода "Арсенал" в апреле откроется арт-пространство

Реновация бывшего завода "Арсенал", длящаяся последние несколько месяцев, приближается к концу: 2 апреля в нескольких корпусах должно открыться для посетителей современное арт-пространство. Проектом занимается группа Placebo/25, передает ТАСС. Новый объект включит в себя концертный комплекс, фото-студии, помещения для event-мероприятий и ночной клуб. Дальнейшие планы инвесторов еще более амбициозны.

"В первой половине 2022 года будет открыта фестивальная зона под открытым небом на 10 тыс. гостей, фуд-маркет, барная улица, бьюти-блок и концепт-ритейл мебели и одежды", - приводит агентство слова директора по развитию Placebo/25 Руслана Корниенкова.

Целый квартал для культурного досуга и увеселительных заведений получит название Temple of Deer ("Храм Оленя"). Ожидается, что один из выходов из него будет обращен к Неве и что посетители смогут пользоваться причалом на Арсенальной набережной.

Появление кирпичных корпусов завода "Арсенал" датируется серединой XIX века. Все они - части объекта, который признан выявленным памятником историко-культурного наследия.