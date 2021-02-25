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16:15

Женевский форум по правам человека присудил Навальному премию мужества

фото ЗакС политика Женевский форум по правам человека присудил Навальному премию мужества

Леонид Волков, начальник сети региональных штабов политика Алексея Навального, находящегося в заключении, получил письмо от администрации Женевского форума по правам человека. В нем говорится о присуждении Навальному высшей премии форума - премии мужества по итогам 2020 года.

Главный партнер форума, проводимого с 2009 года, Совет ООН по правам человека. Как обычно, вручение премии состоится в июне.

В 2018 году обладателем премии мужества от Женевского форума стал другой россиянин, переживший тяжелое отравление - журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший).

Напомним, что 2 февраля Навальному заменили условный срок заключения на реальный по делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году. В августе 2020 года политик пережил тяжелейшее отравление, в котором винит российскую власть.

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