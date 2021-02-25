Женевский форум по правам человека присудил Навальному премию мужества

Леонид Волков, начальник сети региональных штабов политика Алексея Навального, находящегося в заключении, получил письмо от администрации Женевского форума по правам человека. В нем говорится о присуждении Навальному высшей премии форума - премии мужества по итогам 2020 года.

Главный партнер форума, проводимого с 2009 года, Совет ООН по правам человека. Как обычно, вручение премии состоится в июне.

В 2018 году обладателем премии мужества от Женевского форума стал другой россиянин, переживший тяжелое отравление - журналист и политик Владимир Кара-Мурза (младший).

Напомним, что 2 февраля Навальному заменили условный срок заключения на реальный по делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году. В августе 2020 года политик пережил тяжелейшее отравление, в котором винит российскую власть.