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16:38

Уставный суд закончил слушания по обращению оппозиционных депутатов о защите бездомных

фото ЗакС политика Уставный суд закончил слушания по обращению оппозиционных депутатов о защите бездомных

Уставный суд Петербурга 25 февраля завершил слушания по обращению депутатов Законодательного собрания Михаила Амосова, Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия"), Максима Резника, Бориса Вишневского ("Яблоко") и Александра Рассудова (КПРФ). Они считают, что постановление правительства Петербурга об учете бездомных может противоречить некоторым пунктам Устава города. Парламентарии уверены, что документ правительства вводит дискриминацию: социальную поддержку города могут получить только те, у кого последнее место регистрации - Петербург или Ленинград (п.1 Положения "Об учете граждан Российской Федерации без определенного места жительства"). Парламентарии требуют от суда признать эти пункты не соответствующими Уставу города. 

Уставный суд занимается толкованием основного петербургского закона. Также эта судебная инстанция рассматривает дела, суть которых в том, соответствует ли тот или иной нормативно-правовой акт городскому Уставу.  

Представитель депутатов Виктор Исаков во время рассмотрения дела отметил, что для получения социальной поддержки бездомному необходимо встать на учет. При этом, сделать это можно только при предъявлении документа о прошлой петербургской (ленинградской) регистрации, добавил Исаков. По его словам, бездомный может потерять такие бумаги и не иметь возможности их восстановить. Или же человек мог много лет прожить в Петербурге, установить с городом крепкую связь, но так и не получить регистрацию. Устав города гарантирует всем гражданам равенство и отсутствие дискриминации при получении социальной помощи, напомнил Исаков.

Представитель правительства Глеб Макота в суде заявил, что постановление не противоречит Уставу, так как направлено на исполнение городских законов: Социального кодекса и закона о бесплатной медицинской помощи. Там ясно прописана необходимость постановки людей на учет и то, что городские власти определяют порядок организации социальной помощи, отметил представитель Смольного. Один из судей, Игорь Тимофеев, поинтересовался у него, что входит в понятие данного порядка. Это действия и условия, ответил Макота, что не удовлетворило судью. 

Также представитель правительства заявил, что при необходимости бездомный может через суд доказать свое проживание в городе. Судья Наталья Гуцан отметила, что в таком случае бездомному, который, к примеру, болен туберкулезом, сначала надо будет идти в суд и доказывать свою прочную связь с городом, а уже потом вставать на учет.

- Вот у него нет последней регистрации в Санкт-Петербурге и прописки в Ленинграде тоже не было. Он относится к этой группе людей. Он давно находится в Санкт-Петербурге, 10 лет, ну нет у него места жительства, может, в подъезде он живет, может, частично в социальных домах находится. И вот у него такая тяжелая жизненная ситуация. Социальный кодекс предусматривает определенные меры социальной поддержки. Как ему добиться этого? - поинтересовалась судья Гуцан.

Она отметила, что состояние больного туберкулезом влияет не только на него, но и на окружающих людей. 

Также представители правительства в суде сообщили, что бездомный может получить временную регистрацию в домах ночного пребывания. Таким образом он докажет свое постоянное нахождение в Петербурге, отметили представители Смольного. Юрист депутатов Исаков на это заявил, что государство должно рассчитывать на принцип добросовестности человека.

- Все то, что мы слышим со стороны правительства Санкт-Петербурга, это возложение на гражданина дополнительных обязанностей доказать, что он является добросовестным, чтобы получить небольшую социальную поддержку. Должно быть наоборот, - считает Исаков. 

По его словам, государство должно создать все условия для граждан. Если же у властей появятся сомнения в добросовестности людей, то у правительства есть различные инструменты для снятия человека с регистрационного учета, отметил юрист. 

После заседания 25 февраля судьи удалились на закрытое совещание для принятия решения. О времени и дате его оглашения объявят позже, сообщается на сайте Уставного суда. 

София Саттарова


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