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16:44

Невзоров связал подорожание курятины с обновлением "Справедливой России"

фото ЗакС политика Невзоров связал подорожание курятины с обновлением "Справедливой России"

Слияние трех политических сил ("Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России") в одну организацию критически оценил публицист Алекандр Невзоров, выдвинувший неочевидную гипотезу. Журналист пошутил, что якобы появление новой партии могло повлиять на повышение цен на куриные яйца и мясо.

"Вот вроде бы это российского производства. Люто подорожали яйца и люто подорожала курятина. А знаете, почему? Потому что существенно поднят престиж продукта. Дело в то, что в России организована политическая партия, которая поставлена своей задачей будить Россию. Можно сказать, что это партия петухов. И за счет этого, действительно, курятина должна стать дороже", - рассудил он в авторской радиопрограмме на "Эхе Москвы".

По мнению Невзорова, глава обновленной партии Сергей Миронов и сопредседатель Захар Прилепин якобы "косплеят" два разных типажа: "донбасского ветерана" и "римского императора". При этом роль бывшего председателя "Патриотов России", Геннадия Семигина, также вошедшего в новый альянс, видится ему неопределенной.

"Кого он косплеит, непонятно, но ясно, что по доброй воле ни один человек в такую компанию бы не пошел", - считает радиоведущий.

Напомним, что одной из целей партии "Справедливая Россия - За правду" стало занятие второго места на выборах в Государственную думу.

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