В саратовской облдуме усомнились в доходах посещавшего протестные митинги коммуниста Бондаренко

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Саратовской областной думы полагает, что депутат от КПРФ Николай Бондаренко мог нарушить запрет на получение гонораров за публикации и выступления: изложенные документарно умозаключения членов парламента переданы в местную прокуратуру, уведомил у себя в Telegram-канале коллега коммуниста Владимир Есипов.

Комиссия, в основном состоящая из единороссов, большинством голосов утвердила, что Бондаренко предоставлял неполные сведения о своих доходах, отметил Есипов.

По их мнению, Бондаренко не соблюдал запрет на получение гонораров за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность субъекта РФ - из-за "незаконного обогащения" от рекламных доходов на его YouTube-канале.

"В комиссию входят и депутаты от вроде бы оппозиционных „Справедливой России" и ЛДПР, но мнение, альтернативное „едросскому" большинству, было только у меня. Такая вот оппозиция у нас!" - негодует Есипов.

Парламентарий предположил, что прокуратура, скорее всего, сторону коммуниста на займёт.

Ещё на прошлой неделе саратовская облдума большинством голосов приняла проект постановления, согласно которому Бондаренко признается нарушителем закона о статусе депутата. Против высказались лишь пять депутатов от компартии.

Сам коммунист ранее предполагал, что на него оказывается давление из-за того, что он намерен соперничать со спикером Госдумы, единороссом Вячеславом Володиным в саратовском одномандатном округе на грядущих осенних выборах в федеральный парламент.

В начале февраля его оштрафовали на 20 тысяч рублей по протестной статье 20.2 КоАП за участие в локальной акции протеста 31 января.

В поддержку соратника уже выступал сам Геннадий Зюганов, грозивший "поднять всю страну", если на Бондаренко не прекратится давление.

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