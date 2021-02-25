Прокуратура прекратила дело активистки Полюдовой по одной из статей обвинения

Активистку движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову, более года находящуюся в СИЗО по целому набору обвинений, перестали преследовать по ч.1 ст. 280.1 УК РФ (призывы к нарушению целостности РФ). Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, прокуратура решила прекратить это дело ввиду частичной декриминализации статьи, которая случилась в декабре. По сведениям "Агоры", прекращение дела Полюдовой стало прецедентом в отечественной юридической практике.

Женщину также преследуют по двум частям статьи 205.2 УК РФ. Ей вменяют одобрительные посты в соцсетях о деятельности чеченских террористов 1990-х - 2000-х годов, а также оправдание "лубянского стрелка", который в декабре 2019 года открыл огонь по главному зданию ФСБ.

Адвокат активистки Леонид Соловьев подал ходатайство о немедленном освобождении подзащитной из следственного изолятора.