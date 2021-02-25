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18:03

Прокуратура прекратила дело активистки Полюдовой по одной из статей обвинения

фото ЗакС политика Прокуратура прекратила дело активистки Полюдовой по одной из статей обвинения

Активистку движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову, более года находящуюся в СИЗО по целому набору обвинений, перестали преследовать по ч.1 ст. 280.1 УК РФ (призывы к нарушению целостности РФ). Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, прокуратура решила прекратить это дело ввиду частичной декриминализации статьи, которая случилась в декабре. По сведениям "Агоры", прекращение дела Полюдовой стало прецедентом в отечественной юридической практике.

Женщину также преследуют по двум частям статьи 205.2 УК РФ. Ей вменяют одобрительные посты в соцсетях о деятельности чеченских террористов 1990-х - 2000-х годов, а также оправдание "лубянского стрелка", который в декабре 2019 года открыл огонь по главному зданию ФСБ.

Адвокат активистки Леонид Соловьев подал ходатайство о немедленном освобождении подзащитной из следственного изолятора.

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18:03 Прокуратура прекратила дело активистки Полюдовой по одной из статей обвинения

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