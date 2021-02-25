Активисты хотят добиться моратория на строительство в Центральном и Василеостровском районах

Глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина 25 февраля объявила на своей странице в Facebook о сборе инициативной группы для проведения референдума по введению моратория на выдачу разрешений на строительство новых объектов в Василеостровском районе. Не касается это только социально необходимых и стратегически важных для национальной безопасности объектов, отметила мундеп.

В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что в районе продолжается активная застройка жилыми домами и другими объектами. При этом, практически не создаются социальные объекты и не развивается инфраструктура, заявила Вавилина. Мундеп добавила, что прошлые методы привлечения внимания властей к проблеме не сработали, поэтому решено воспользоваться правом на проведение референдума.

Для этого сначала необходимо собрать инициативную группу не менее 300 человек и зарегистрировать ее после получения одобрения от Законодательного собрания. Затем требуется получить подписи петербуржцев за плебисцит и приступить к его организации.

Это довольно сложная процедура, отметил в разговоре с ЗАКС.Ру координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Он сообщил, что его организация пока намерена добиваться введения моратория на уплотнительную застройку Центрального района от правительства города. Сейчас движение собирает подписи местных жителей под соответствующей петицией - через два часа после ее опубликования автографы оставили 200 человек, заявил Костров. По его словам, активисты намерены подать петицию со своим требованиям в органы власти после 8 марта. Документы планируется направить губернатору Петербурга, полномочному представителю президента в СЗФО и советнику президента по развитию гражданского общества, уточнил Костров.

София Саттарова