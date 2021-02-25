Новгородские депутаты признали неудовлетворительной работу мэра в 2020 году

Депутаты Новгородской областной думы невысоко оценили качество работы мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина в 2020 году, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты голосования на заседании, где Бусурин выступал с годовым отчетом. Среди прочего, парламентарии посетовали на пятикратный рост безработицы и срыв строительства важных инфраструктурных объектов.

"За удовлетворительную оценку [работы мэра и администрации Великого Новгорода] - 14 голосов... за неудовлетворительную оценку [отдано] 15 голосов. Исходя из этого принимается решение признать деятельность [мэра Великого Новгорода] неудовлетворительной", - произнесли с трибуны во время заседания.

В свое оправдание мэр сослался на непредвиденные трудности, которые принесла с собой пандемия коронавируса, растянувшаяся почти на целый год. При этом он не забыл об успехах: себе в заслугу чиновник поставил выполнение всех социальных и долговых обязательств города, а также замену 9 тысяч фонарей, что позволило сэкономить около 30 млн бюджетных денег.