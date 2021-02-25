Муниципалы Нарвского округа пожаловались в Адвокатскую палату на бывшего депутата Каруличеву

Местный совет Нарвского округа за подписью главы муниципалитета, единоросса Александра Каптуровича направил обращение на имя президента Адвокатской палаты Петербурга Евгения Семеняко.

Муниципалы просят "провести оценку морально-деловых качеств" адвоката Анны Каруличевой, которую ранее они сами лишили депутатских полномочий. В обращении говорится, что в бытность мундепом Каруличева постоянно отправляла в администрацию Нарвского округа запросы о предоставлении информации, судилась с руководством муниципалитета и снимала заседания местного совета на видео, чем мешала остальным работать.

Кроме того, авторы письма обратили внимание Семеняко на оппозиционные взгляды Каруличевой и ее участие в протестных акциях.

"Хотим отметить, что Каруличева А.Н., практикующий адвокат, длительное время состоит в различных оппозиционных действующей власти структурах, регулярно участвует в акциях протеста, одиночных пикетах против Президента РФ и принятия поправок в Конституцию РФ, размещает информацию в социальных сетях с целью привлечения иных лиц противоправной деятельности. Анна Николаевна причисляет себя к сторонникам А. Навального", - говорится в документе.

Отдельно муниципалы отметили, что во время своей предвыборной кампании Каруличева обещала жителям округа организовать во дворах зоны барбекю с мангалами и шезлонгами.

"Однако, как юрист, Анна Николаевна должна понимать, что использование мангалов и открытого огня на территории Санкт-Петербурга запрещено", - добавили авторы письма.

Напомним, Каруличеву выбрали депутатом Нарвского округа в сентябре 2019 года. На выборы она шла от партии "Яблоко" при поддержке "Умного голосования". С первых дней работы в совете она встала в жесткую оппозицию Каптуровичу и другим единороссам. По словам экс-муниципала, за это ее перестали звать на заседания совета.

В ноябре 2020 года депутаты Нарвского округа лишили Каруличеву полномочий. Поводом стало обращение губернатора Александра Беглова, в котором тот указал на существенные нарушения в ее декларации о доходах. По словам Каруличевой, сама она узнала суть вменяемых ей нарушений уже в январе во время суда по оспариванию решения совета.

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