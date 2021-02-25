Волгоградского студента отчислили после танцев на Мамаевом кургане

Студента 4 курса волгоградского филиала института управления РАНХиГС Кирилла Ежова, записавшего на видео свои танцы в полураздетом виде на Мамаевом кургане и выложившего ролик в социиальную сеть TikTok, 25 февраля отчислили из вуза. В сообщении на сайте учебного заведения поведение Ежова охарактеризовано как "чудовищное и недопустимое".

"Наша позиция принципиальная и однозначная: оправданий такому поведению нет и быть не может. Продолжение обучения такого студента в стенах Волгоградского института управления неприемлемо", - считает директор института Андрей Осипов.

Накануне 20-летнего молодого человека задержали полицейские в рамках возбужденного уголовного дела о надругательствами над телами умерших и местами их захоронения.