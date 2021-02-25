Чиновники дали объяснение "горному хребту" из снега на Петроградской набережной

В петербургском комитете по благоустройству отреагировали на критические сообщения в соцсетях и СМИ, посвященные массированному складированию снега на Петроградской набережной. Оказалось, что целой гряде из куч снега высотой в два человеческих роста имеется рациональное объяснение, которое в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" представил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета Вадим Мизюкин.

"Каждую ночь мы оттуда вывозим, но затем мы снова привозим туда новый снег. Таких пунктов несколько по городу — это для удобства", - рассказал он.

Его ответ дополнил специалист по благоустройству из администрации Невского района Вадим Люшня.

"В первую очередь после обильных снегопадов осуществляется расчистка основных магистралей, уборка пешеходных переходов, остановочных павильонов. Затем продолжается уборка внутриквартальных проездов с подходами к парадным, контейнерным площадкам", - пояснил мужчина.

Напомним, что за выходные 21-23 февраля, которые сопровождались метелями, с городских улиц вывезли рекордные 124 тысячи кубометров снега. Накануне, в связи с потеплением, ситуация усложнилась, и теперь главную угрозу уже представляет собой лед на крышах. Сегодня, 25 февраля, к зимней уборке привлекли более 9,2 тысяч человек.

фото: скриншот видео из "Протестный Петербург" / Telegram