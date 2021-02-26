Глава Коми упразднил в должности министра финансов республики Рубцову

Руководитель республики Коми Владимир Уйба принял отставку зампредседателя регионального правительства - министра финансов Галина Рубцову: документ он подписал днём ранее, 25 февраля. Исполнять обязанности чиновницы отныне будет Александр Комлев, занимавший пост первого заместителя главы республиканского минфина.

Галина Рубцова родилась в Коми, трудилась в финансовой сфере региона начиная с 1980-х годов. С 2007 по 2010 год работала в должности замминистра образования и высшей школы Коми, в 2010-м став замглавы министерства финансов. Руководящий пост в ведомстве получила в 2016 году.

Ранее правительство Коми приняло бюджет на 2021 год с предельным дефицитом, существенно сократив расходы региона.

Фото: minfin.rkomi.ru